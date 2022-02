Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'e evlenme teklif etti, züğürdün çenesi yoruldu. Normal şartlarda şunlar konuşulmalıydı, Oğuzhan yaratıcı bir müzisyen olduğuna göre, onun için güzel bir şarkı yazdı, bu şarkıyla teklifini yaptı...

Demek teklifi alınca gözyaşlarına boğuldu, Oğuzhan'a "Sonsuza dek evet" dedi...



Onlar erdi muradına, biz çıkalım bla bla bla...Yok biz ne konuştuk:

Oğuzhan, Sarıyer'de geceliği 82 bin lira olan bir kral dairesi tuttu. Demet Özdemir'i evinden arkadaşından ödünç aldığı Rolls Royce Phantom (1 milyon 250 bin liraymış) otomobille aldı... 1 milyon 250 bin liralık tektaş taktı... Demet Özdemir, 17 bin liralık elbise giydi.

Ve sürpriz evlilik teklifi zaten bir hafta önceden herkesin bildiği bir şeymiş!

Ne diyeyim, Demet ve Oğuzhan 'Bir Evlilik Teklifi' isimli romantik komedide çok güzel oynamışlar...

Oscar goes to Demet and Oğuzhan.



Sponsorları da hiçbir masraftan kaçınmamış belli ki bu film için. Ne diyeyim mutluluklar...



NELER OLMUŞTU?

Oğuzhan Koç, kısa bir ayrılığın ardından barıştığı sevgilisi Demet Özdemir'e beklenen evlilik teklifini yaptı. Gecenin detayları magazin gündemine malzeme olmaya devam ediyor.

Oğuzhan Koç'un teklif için Sarıyer'deki bir otelinin kral dairesini tuttuğu, odanın gecelik fiyatının 82 bin lira olduğu öğrenilmişti.



Ama masraf bununla sınırlı kalmadı. Çünkü Boğaz manzaralı o oda, gece için özel süslendi. Gecenin arabası da özeldi. Oğuzhan Koç, sevgilisini evinden Rolls-Royce Phantom otomobille aldı.



SAKİLER ŞARKI SÖYLERKEN

Çift kral dairesinde Yemek yerken Sakiler grubu odaya girdi. "Dünyadan Uzak" adlı şarkıyı isteyen Oğuzhan Koç, evlilik teklifini de o sırada etti.



İkilinin otelin restoranında yemek yiyen 7 arkadaşı da teklifin hemen sonrasında odaya girip Demet Özdemir'e sürpriz yaptı.



4 KARATLIK YÜZÜK

Oğuzhan Koç, romantik gecede teklifini 4 karatlık yüzükle gerçekleştirdi ve "Evet" yanıtını aldı. Çift, akşam saatlerinde sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafla mutluluklarını ilan etti. (Sabah)