05 Nisan 2020, Pazar

HABERLER

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sokak hayvanları' için ek genelge! Corona virüsü...

Sokak hayvanları için ek genelge
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.04.2020

salgını Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığından bu yana tüm dünyaya yayıldı. Dünya üzerinde birçok insan salgından olumsuz etkilendi. Bu durumdan olumsuz etkilenenler arasında insanlar kadar sokak hayvanları da yer alıyor. corona virüsü salgını sürecinde sokak hayvanları için ek genelge yayınlandı.

tarafından valiliklere gönderilen genelgeyle başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi ve vatandaşın bu konudaki hassasiyetinin artırılması istendi.

SOKAK HAYVANLARI CORONA VİRÜSÜ SÜRECİNDE YALNIZ KALMAYACAK


İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni genelge gönderdi. Corona virüsü salgınının sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarınını da olumsuz etkilediği belirtilen genelgede, sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktığı kaydedildi. Vali ve kaymakamlıklar ile yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak, bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Buna göre, başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak. İhtiyaç duyulan alanlar dezenfekte edilecek, vatandaşın da bu konudaki hassasiyeti artırılacak.

Bakanlık, vali ve kaymakamlardan söz konusu tedbirler çerçevesinde yerel yönetimler, tarım ve orman il müdürlükleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde gerekli planlama, koordinasyon ve uygulamanın eksiksiz yerine getirilmesini istedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
86 yaşında corona virüsü yendi! Corona virüsü hakkında çağrıda bulundu... 86 yaşında corona virüsü yendi! Corona virüsü hakkında çağrıda bulundu...
Güne damga vuran haber! Corona virüsüne çözüm bulundu mu? Güne damga vuran haber! Corona virüsüne çözüm bulundu mu?
PTT'den İŞKUR ödemeleri açıklaması PTT'den İŞKUR ödemeleri açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör