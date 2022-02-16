Ünlü sanatçı Müşerref Akay ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk olan Müşerref Akay'ın hayatını merak eden internet kullanıcıları, Müşerref Akay kimdir? Müşerref Akay kaç yaşında? Müşerref Akay nereli? Müşerref Akay'ın eşi ve oğlu kim? gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. Peki, Müşerref Akay kimdir? Müşerref Akay ile ilgili bilgiler haberimizde.

Müşerref Akay, Alişan ile Hayata Gülümse programına katılmasının ardından gündem oldu. İnternet kullanıcıları, ünlü sanatçı Müşerref Akay ile ilgili merak edilenleri arama motorlarında aratıyor. Peki, Müşerref Akay kimdir? Müşerref Akay kaç yaşında? Müşerref Akay nereli? Müşerref Akay'ın eşi ve oğlu kim? gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. Peki, Müşerref Akay kimdir? İşte Müşerref Akay ile ilgili tüm bilgiler...

🎤MÜŞERREF AKAY KİMDİR?

Henüz 14 yaşında Hürriyet gazetesinin açtığı, Selami Şahin'in de katıldğı ses yarışmasına katılan sanatçı 1952 yılında İstanbul'da doğmuştur ve Balıkesirlidir. Annesi Nebahat Akay'dır. Erken yaşta kariyerine sinema ile başlayan Akay, 1971 yılında Yılmaz Güney'in Baba filminde rol almıştır. Akabinde 1983 yılında eski eşi Mahmut Tezcan'ın yapımcılığını üstlendiği Türkiyem filminde başrolde oynadı. O yıllarda bestesi ve güftesi kendisine ait Türkiyem şarkısı ile ünlendi. 1984 yılında ise başrolünde Yılmaz Güney'in olduğu O'na Çirkin Kral Derlerdi sinema filminde Müşerref Akay da rol aldı. Kendisi için koyu milliyetçi tanımlaması yapan sanatçının ün kazandığı «Türkiyem» şarksına TRT tarafından klip çekilmiş, şarkı Türk televizyonlarında yayınlanan müziği müzik videosuna uyarlanan ilk yerli video klip olmuştur. Klip bir süre boyunca haberler kesilerek yayınlandı.

📌ÖZEL HAYATI

1969 yılında Mahmut Tezcan ile evlenen Akay'ın bu evliliğinden Tezhan ve Halil İbrahim Tezcan adlarında iki oğlu olmuştur. 27 Kasım 1984 tarihinde boşanmıştır. Daha sonra ikinci evliliğini tekstilci İlhan Kaprol ile 1991 yılından 1994 yılına kadar yaptı. 2000 yazında Ekber Gence ile evlendi. Ekber Gence ve Müşerref Akay'ın şahitliğini Tamer Yiğit ile Nejdet Aksalı üstlendi. 2003 yılında boşandı. Akabinde 16 Ocak 2009 tarihinde sigortacı Emin Atalay ile evlendi. Nikâh şahitliğini Adnan Şenses yaptı. 2012 yılında boşanan sanatçının Şeref adında erkek kardeşi vardır. Küs olduğu Şenay Akay'ın da halasıdır.