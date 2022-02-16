Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan doğalgaz müjdesi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız." ifadelerinde bulundu. Bu gelişmenin ardından Doğalgaz desteği için başvuru ne zaman, kimler başvurabilir aramaları yapılmaya başlandı. işte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2022- 20:55 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022- 21:05