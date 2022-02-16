Milyonların merakla beklediği kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan doğalgaz desteğine ilişkin konuştu.
DOĞALGAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından doğalgaz desteğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğalgaz tüketim desteğiyle ilgili hazırlıklar tamamlandı. 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450-1150 arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır. Başvurular cuma günü başlayacaktır" dedi.
Başvuru işlemleri 18 Şubat Cuma günü başlayacak. Ancak başvuru adımlarına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı.