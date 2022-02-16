Kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 Ek Gösterge sorununa ilişkin olarak çalışmalar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarının beklentilerini karşılayacak düzenlemeyi ortaya koyacaklarını söyledi. Bakan Bilgin yılın ilk altı ayı için yüzde 31 zam verdiklerini hatırlatarak, "3600 meselesi çok önemli. Temmuz'da da düzenlemeler yapacağız, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünün gereğini yapacağız, kimsenin endişesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Bugüne kadar bütün teknik çalışmaları bakanlık bünyesinde gerçekleştirdik. Bu sadece bizim bakanlığımızı değil, maliye, strateji, bütçe ve diğer kamu kuruluşlarını da ilgilendiren bir mesele. Biz meseleyi sosyal taraflarımızla, sendikalarımızla da birlikte ele alacak bir komisyon çalışması başlatacağımızı duyurmuştuk. 3600 meselesi çok önemli. Kamu personel sisteminde belki çok eskiden gelen çeşitli düzenlemeler yapılmıştır, Reform adı altında düzenlemeler yapılmıştır. Kariyerde ilerleme ve ödül sistemi olan çeşitli yükseltme kararları, emeklilik dahil olmak üzere kamu personelinin durumu içinden çıkılmaz hale gelmiştir, adalet duygusunu zedeleyen düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede bu meselenin ele alınması çok mühim hale gelmiştir. Salgın devam ediyor. Ekonomik ve toplumsal hayata yansıyan sorunları gün geçtikçe daha çok hissediyoruz. Salgın tüm dünyada ekonomik dalgalanmaya yol açmıştır, bütün ülkeler salgın şartlarından olumsuz etkilenmişlerdir.