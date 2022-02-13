Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden olan Kavak Yelleri ile ünlenen oyuncu Pelin Karahan ile ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Pelin Karahan kimdir? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Pelin Karahan kimdir? Pelin Karahan ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Başarılı oyuncu Pelin Karahan, son günlerin trend isimlerinden biri oldu. 37 yaşındaki oyuncunun adı arama motorlarında sıkça aratılmaya başlandı. Peki, Pelin Karahan kimdir? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Pelin Karahan hangi dizilerde oynadı? Pelin Karahan ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

👉PELİN KARAHAN KİMDİR?

Tam adı Vildan Pelin Karahan olan oyuncu, 6 Ekim 1984 tarihinde dünyaya geldi. Ankara'da doğup büyüyen Karahan, ayrıca anneanne tarafından Arnavut kökenlidir. Anne tarafından Selanik göçmenidir. 1.60 boyundaki Karahan, İlkokulu Arı Koleji'nde okudu. Ortaokulun bir bölümünü Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda ve Ödemiş İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Aynı yıl Polis Koleji'ni kazandı. Daha sonra Polis Kolejini bırakıp Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi'ne devam etti ve başarıyla mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme'den mezun oldu. Karahan, okul yıllarında çeşitli faaliyetlere büyük katılım gösterdi. İstanbul'a çalışmak için geldiğinde ek iş olarak çalışmak için Erberk Ajans'a kaydoldu. Bu ajans aracılığıyla Çağan Irmak ile Demirdöküm reklam filmini çekti. Daha sonra Kavak Yelleri dizisinin seçmelerine katıldı ve Aslı rolüne seçildi. Bu dizide Dağhan Külegeç ile olan uyumu göz doldurdu ve efsane iki aşık Aslı Efe'yi AseEf'i yaşattı. Reklamların devamı da geldi. Nestle Kit-Kat, Coca Cola Light, Ülker Royal Golf, Yedigün, Carrefour, Penti, Komili Şampuan, İpana reklam filmlerinde de oynadı. Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mihrimah Sultan'ı canlandırdı.

TRT Okul'da "Bir Evde" adlı hayvan bakımı programını sundu.

Show TV'de "Pelin Karahan ile Nefis Tarifler" adlı yemek programını sundu.

Ekim 2011 yılında pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barselona'da evlendi. Ancak Bekiroğlu'ndan 2013 yılı Kasım ayında boşandı. 24 Haziran 2014'te iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlendi. Bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.

🎬PELİN KARAHAN DİZİLERİ

2007-2011: Kavak Yelleri

2012-2014: Muhteşem Yüzyıl

2012: Mavi Kelebekler

2015-2016: Yeter

2018: Yuvamdaki Düşman

2021-2022: Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru