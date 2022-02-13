Ekranların en çok izlenen dizilerinde Yargı'da rol alan başarılı oyuncu Nergis Öztürk'ün hayatıyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk kimdir? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Yargı oyuncusu Nergis Öztürk'ün eşi kim? Nergis Öztürk hangi dizilerde rol aldı? Nergis Öztürk ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Ekranların sevilen dizilerinden Yargı'da Avukat Seda'yı canlandıran oyuncu Nergis Öztürk ile ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Nergis Öztürk kimdir? İşte Nergis Öztürk ile ilgili tüm bilgiler...

🎬NERGİS ÖZTÜRK KİMDİR?

Ordulu bir öğretmen anne ve elektrik teknisyeni bir babanın çocuğu olarak 1980 yılında Kandıra'da doğdu. 42 yaşındaki ve 1.72 boyundaki oyuncu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümünde yüksek lisans yaptı. Oyunculuk kariyeri boyunca sinema, tiyatro ve dizi çalışmalarını bir arada yürüten Nergis Öztürk, sinemaya ilk adımını, Altın Koza ödüllü Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmi ile attı. Daha sonra Barda, Kıskanmak, Gişe Memuru, Atlıkarınca, Yeraltı, Eve Dönüş Sarıkamış 1915, Koku gibi filmlerde rol aldı. Öztürk, rol aldığı TV dizilerinden Hatırla Sevgili dizisindeki Ayla, Böyle Bitmesin dizisindeki Nisa, ve Avlu dizisindeki Zerrin Şahin karakteri ile tanındı.

2009'da Kıskanmak isimli filmdeki baş rol oyunculuğu ile 46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ve 17. Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

2010'da Bunu Yapan İki Kişi adlı tiyatro oyunundaki performansı ile X. Lions Tiyatro Ödülleri'nde En İyi Komedi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

2015'te oyuncu eşi Cemal Toktaş'la beraber İstanbul'un ilk ve tek kabare restoranı Taşra Kabare'yi kurdu.

Diğer birçok oyun yanında Düşperest isimli kabareyi Şevki Çepa ve Cemal Toktaş'la birlikte hemen her gösterimde tüm biletleri satılarak sahnelediler.

2016'da Engin Hepileri ile birlikte sahnelemeye başladığı Akciğer isimli tiyatro oyunu sahnelemeye devam etmektedir.

2020'de rol aldığı, Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Koku adlı film 57. Altın Portakal Film Festivali ve 8.Boğaziçi Film Festivali'ne katıldı.