ÇILGIN SAYISAL LOTO 2 ŞUBAT SONUÇLARI 🔥 | Çılgın sayısal loto çekildi! 2 Şubat Çarşamba Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama

Milli Piyango tarafından her Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. 2 Şubat Çarşamba günü düzenlenen çekiliş sonuçları açıklandı. 124 Milyon TL'yi aşan büyük ödülün sahibi olmak isteyenler, Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2022- 22:00