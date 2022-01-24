Karayip Korsanları filminde Will Turner karakterini canlandıran aktör Yüzüklerin Efendisi filminde hangi karakteri canlandırmıştır?

Atv'den yayınlanan ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Karayip Korsanları film serisinde Will Turner karakterini canlandıran oyuncu Yüzüklerin Efendisi film serisinde hangi karakteri canlandırmıştır?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte sorunun yanıtı...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 09:14