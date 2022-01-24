Yurt genelinde şiddetli kar yağışı ve bununla birlikte gelen buzlanda nedeniye İstanbul-Ankara ve Ankara-İstanbul yolu geçici süreliğine kapatılmıştı. Yapılan açıklamayla D-100 ve TEM Otoyolu'nun iki yönlü trafiğe açıldığı bildirildi. İşte Türkiye genelinde yollarda son durum...

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava trafikte aksamalara neden oluyor.

Kar yağışının devam ettiği bölgede, kara yolları ve trafik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

D-100 TRAFİĞE AÇILDI

D-100 Bolu Dağı geçişi ekiplerin yaklaşık 10 saatlik çalışması sonucu her iki istikamette tüm araçların trafiğine açıldı.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda TIR'ın kayması sonucu ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin ulaşıma açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

TEM Otoyolu da çalışmalar sonucunda İstanbul ve Ankara yönünde tüm araçlar için trafiğe açıldı.

Karayolları ekipleri, güzergahın ulaşıma açılması için kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışması yapıyor.

İSTANBUL VALİSİ: ANKARA YÖNÜNE AKIŞ BAŞLADI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, son yaptığı açıklamada, "İstanbul'dan Ankara yönüne doğru trafik akışı sağlanmaya başlamıştır"

YOLLARDA SON DURUM

Karayollar Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre 10.45 itibariyle yollardaki son durum şöyle:

• İstanbul – Ankara arasında D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır.

• Heyelan nedeniyle kapanan Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi ulaşıma açılmıştır.

• Bingöl –Erzurum Yolu ulaşıma açılmıştır.

• Konya'yı Ankara, Aksaray ve Karaman'a bağlayan yollar trafiğe açılmış olup, Antalya yönü ulaşıma kapalıdır.

• Bursa-Karacabey Yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.

• Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır.

• Kayseri-Malatya Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Pınarbaşı-Gürün Yolu TIR hariç araç trafiğine açılmıştır.

• Şarkışla-Pınarbaşı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Sivas-Erzincan Yolu TIR hariç ulaşıma açılmıştır.

• Kangal-Divriği-Arapgir ile Kangal-Gürün Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Zara-Refahiye Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Kahramanmaraş-Göksun Yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.

• Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Akşehir-Isparta Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine kapatılmıştır.

• Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Diyarbakır-Bingöl Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Elazığ-Diyarbakır Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Kırıkkale-Kırşehir Yolu çift yönlü olarak TIR trafiğine kapatılmıştır.