Sevilen yarışma programı Survivor'a damga vurmuş isimlerden biri olan Çağan Atakan Arslan, 2022 Survivor All Star ile de dikkatleri üzerine çekti. Çağan Atakan Arslan, yarışmacılar arasında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özellikle, mesleği, yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Survivor Atakan kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Çağan Atakan Arslan nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Survivor 2022 All Star heyecanı devam ediyor. Arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri de Çağan Atakan Arslan oldu. Survivor 2022 kadrosunun iddialı isimlerinden Çağan Atakan Arslan'ın kariyeri, yaşı ve memleketi merak ediliyor. İşte detaylar...

👉 ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

27 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başlamıştır. 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve o günden bu yana birçok başarıya imza atmıştır. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girmiştir. Eğitimine halen devam etmektedir. Atakan Arslan, 2008 yılından itibaren kick boks ve Muay Thai Milli Takımlarında ülkesini uluslararası arenada temsil etmekte, aynı zamanda da profesyonel müsabakalara çıkmaktadır.