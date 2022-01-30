Sevilen yarışma programı Survivor'a damga vurmuş isimlerden biri olan Elif Gören, 2022 Survivor All Star ile de dikkatleri üzerine çekti. Elif Gören, yarışmacılar arasında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özellikle, mesleği, yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Survivor Elif kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Elif Gören nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Survivor 2022 All Star heyecanı devam ediyor. Arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri de Elif Gören oldu. Survivor 2022 kadrosunun iddialı isimlerinden Elif Gören'in kariyeri, yaşı ve memleketi merak ediliyor. İşte detaylar...

👉 ELİF GÖREN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Elif Gören, 14 Şubat 1990, İznik, Bursa doğumlu, Türk kadın atlettir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 4x400 m Milli takımında yer almıştır ve 2012 Olimpiyatlarına katılan en genç Türk sporcu olmuştur. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Elif Gören'in fiziksel özellikleri internet üzerinden araştırılıyor. 170 cm uzunluğunda olan başarılı sporcu 55 kilo ağırlığındadır.