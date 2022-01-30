BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR? | Survivor Birsen kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Birsen Bekgöz nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Sevilen yarışma programı Survivor'a damga vurmuş isimlerden biri olan Birsen Bekgöz, 2022 Survivor All Star ile de dikkatleri üzerine çekti. Birsen Bekgöz, yarışmacılar arasında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özellikle, mesleği, yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Survivor Birsen kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Birsen Bekgöz nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2022- 16:32