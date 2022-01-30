Sevilen yarışma programı Survivor'a damga vurmuş isimlerden biri olan Batuhan Karacakaya, 2022 Survivor All Star ile de dikkatleri üzerine çekti. Batuhan Karacakaya, yarışmacılar arasında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özellikle, mesleği, yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Survivor Batuhan kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Batuhan Karacakaya nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Survivor 2022 All Star heyecanı devam ediyor. Arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri de Batuhan Karacakaya oldu. Survivor 2022 kadrosunun iddialı isimlerinden Batuhan Karacakaya'nın kariyeri, yaşı ve memleketi merak ediliyor. İşte detaylar...

👉 BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

5 Şubat 1997 yılında dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu Setlere adım attığında henüz 11 yaşındadır. Batuhan Karacakaya, Aşk- Memnu dizisinde Bülent rolü ile ünlendikten sonra sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol aldı. Batuhan Karacakaya, kariyerine üniversite yıllarında Diriliş Ertuğrul dizisiyle devam etti.

BATUHAN KARACAKAYA BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Batuhan Karacakaya boyu 1.82 m'dir. Batuhan Karacakaya'nın kilosu ise 75 kg'dır.