Survivor 2022 All Star heyecanı devam ediyor. Arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri de Barış Murat Yağcı oldu. Survivor 2022 kadrosunun iddialı isimlerinden Barış Murat Yağcı'nın kariyeri, yaşı ve memleketi merak ediliyor. İşte detaylar...
👉 BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?
Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Birce Akalay'ın kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Anadolu Efes Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı. Ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır. Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşadı. 1,92 boya sahip olan Barış Murat Yağcı, 88 kilo ağırlığındadır.