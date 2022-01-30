BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR? | Survivor Barış kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Barış Murat Yağcı nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Sevilen yarışma programı Survivor'a damga vurmuş isimlerden biri olan Barış Murat Yağcı, 2022 Survivor All Star ile de dikkatleri üzerine çekti. Barış Murat Yağcı, yarışmacılar arasında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özellikle, mesleği, yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Survivor Barış kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Barış Murat Yağcı nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2022- 16:18