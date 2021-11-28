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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan başsağlığı paylaşımı!

Başkan Erdoğan’dan başsağlığı mesajı!
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 Giriş Tarihi: 28.11.2021

Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Cengiz'in vefatının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Cengiz'in vefatının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.


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Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı, iş insanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Galatasaray ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.
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