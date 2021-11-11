Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 11 Kasım)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Kasım tarihinde yapılan 356 bin 4 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 24.898 olarak açıklanırken; 197 kişi hayatını kaybetti, 24.360 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Kasım tarihinde yapılan 356 bin 4 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 24.898 olarak açıklanırken; 197 kişi hayatını kaybetti, 24.360 hasta da iyileşti.

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