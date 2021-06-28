28 Haziran 2021, Pazartesi

HABERLER

Son dakika haberleri: Kamu personeli mesai saatleri değişti mi? İçişleri Bakanlığı açıkladı... | 1 Temmuz genelgesi

Kamu personeli mesai saatleri değişti mi?
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.06.2021

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında kamu mesai saatleri ile ilgili kısıtlamalara gidilmişti. 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak olan genelge ile yeni düzenlemeler getirildi. Peki, kamu personeli mesai saatleri değişti mi? Kamuda mesai saatleri ne? İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı ardından 1 Temmuz itibariyle geçerli kararları açıklamıştı. Açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı ilgili genelgeyi yayınladı. İşte detaylar...

KAMU PERSONELİ MESAİ SAATİ DEĞİŞTİ Mİ?

6.1- Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecektir. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecektir.

Sokağa çıkma yasakları bitti mi? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Düğün ve nikahlar için kişi sınırı kaldırıldı mı? Düğün ve nikahlar için kişi sınırı kaldırıldı mı?
Sokağa çıkma yasakları bitti mi? Sokağa çıkma yasakları bitti mi?
28 Haziran dolar, euro, sterlin fiyatları! 28 Haziran dolar, euro, sterlin fiyatları!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör