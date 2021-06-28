Son dakika haberleri: Kamu personeli mesai saatleri değişti mi? İçişleri Bakanlığı açıkladı... | 1 Temmuz genelgesi
Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında kamu mesai saatleri ile ilgili kısıtlamalara gidilmişti. 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak olan genelge ile yeni düzenlemeler getirildi. Peki, kamu personeli mesai saatleri değişti mi? Kamuda mesai saatleri ne? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı ardından 1 Temmuz itibariyle geçerli kararları açıklamıştı. Açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı ilgili genelgeyi yayınladı. İşte detaylar...
KAMU PERSONELİ MESAİ SAATİ DEĞİŞTİ Mİ?
6.1- Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecektir. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecektir.
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