20 Temmuz 2021, Salı

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 20 Temmuz)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 Giriş Tarihi: 20.07.2021

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Temmuz tarihinde yapılan 198 bin 537 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.780, vefat sayısı 46 ve iyileşen hasta sayısı 4.561 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Temmuz tarihinde yapılan 198 bin 537 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.780, vefat sayısı 46 ve iyileşen hasta sayısı 4.561 olarak açıklandı.

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