Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Temmuz tarihinde yapılan 198 bin 537 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.780, vefat sayısı 46 ve iyileşen hasta sayısı 4.561 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Temmuz tarihinde yapılan 198 bin 537 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.780, vefat sayısı 46 ve iyileşen hasta sayısı 4.561 olarak açıklandı.

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