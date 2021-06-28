Corona virüsü salgını ülkemizde ve dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Aşılama süreci ile birlikte normalleşme dönemine girildi. İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak olan normalleşme genelgesini yayınladı. Peki, Sokağa çıkma yasakları bitti mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı ardından 1 Temmuz itibariyle geçerli kararları açıklamıştı. Açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı ilgili genelgeyi yayınladı. İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, "01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde halihazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'e kadar sürdürülecektir. 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır. " ifadelerine yer verildi.

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