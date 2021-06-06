LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? LGS 2. oturum saat kaçta yapılacak? Sınavda kaç soru sorulacak?
Binlerce öğrenci 6 Haziran günü LGS sınavına girecek. Adaylar merakla sınav saatini ve çıkacak soru sayısını araştırıyor. Uzun süredir sınava hazırlanan öğrencilerin heyecanını aileleri de paylaşıyor. İyi bir lise kazanmak isteyen öğrenciler ter dökecek. Peki, LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? LGS 2. oturum saat kaçta yapılacak? Sınav kaç dakika sürecek?
Sınav ile ilgili tüm detaylar MEB tarafından açıklandı. İşte detaylar...
LGS SAAT KAÇTA YAPILACAK? HANGİ KONULARDAN KAÇ SORU ÇIKACAK? 2. OTURUM SAAT KAÇTA?
Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.
Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
SINAVLI OKULLARDA ÖĞRENCİ KONTENJANI 174 BİN 160
Açıklanan kılavuzun ekinde merkezî sınavla öğrenci alacak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da yer aldı. Açıklanan listeye göre Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.
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