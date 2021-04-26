Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmen açıkladı! İşte tam kapanma tarihleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslendi. Başkan Erdoğan, Covid-19 vakalarının 5 binin altına düşmesi gerektiğinin altını çizerken, yeni kararları da açıkladı. Bu doğrultuda ülkemiz 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs saat 05.00'e kadar 17 günlük tam kapanmaya geçecek.

Kabine Toplantısı kararları Türkiye'nin bir numaralı gündemi oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma tedbirini de görüşmek üzere Bakanlar Kurulu'nu toplamıştı. Kritik toplantıdan tam kapanma kararı çıktı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"SAĞLIK HİZMETLERİ KONUSUNDA HAMDOLSUN HERHANGİ BİR SIKINTI YAŞANMIYOR"

"Corona virüsü salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Bu salgın krizini ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Sağlık hizmetleri konusunda hamdolsun herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor."

"VAKA SAYIMIZI 5 BİNİN ALTINA İNDİRMELİYİZ"

"Vaka sayımızı 5 binin altına indirmeliyiz. Hedeflediğimiz rahatlamayı sağlamak için biraz daha fedakarlık yapmamız gerekiyor."

29 NİSAN-17 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA TAM KAPANMA

"29 Nisan 2021 yani perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe paket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek."

"ŞEHİRLER ARASI SEYAHATLER İZNE TABİ OLACAK"

"Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir."

"YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLECEK"

"Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde çalışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır."

"KURUMLARIMIZ GEREKEN TÜM TEDBİRLERİ ALACAKTIR"

"İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

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