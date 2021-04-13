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Evde ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesi tarifi ve malzemeleri...

Evde ramazan pidesi nasıl yapılır?
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Giriş Tarihi: 13.04.2021

ayının vazgeçilmezi fırınlarda yerini aldı. Corona virüsü önlemleri kapsamında evde yapmak isteyenler, İftara kadar soğuyan pide yemek istemeyen vatandaşlar, iftar saatine sıcacık pide yapabilmek için ramazan pidesi tarifi araştırıyor. Peki, evde ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesi tarifi nedir? Ramazan pidesi malzemeleri...

Ev yapımı özellikle bu yıl oldukça değerli bir hale geldi. pidesi tarifi ve malzemeleri ise merak konusu oldu.

RAMAZAN PİDESİ MALZEMELERİ

2 su bardağı süt
1 su bardağı su
1 paket
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı şeker
1. 5 tatlı kaşığı tuz
Alabildiği kadar un
1 yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Susam

EVDE RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Ramazan pidesini yaparken İlk olarak ılık su, süt, şeker ve mayayı karıştırmalısınız. Beş dakika bekledikten sonra, sıvı yağ, tuz ve un eklenerek çok yumuşak bir hamur elde edilir. Elde edilen hamurun mayalanması gerekmektedir. Mayalanması için 45 dakika beklemelisiniz. Tepsi boyutunda yağlı kağıt hazır bekletilmelidir. Hamur önce ikiye bölünür. Bölme işlemi esnasında elinize yapışıyorsa elinizi hafifçe yağlayabilirsiniz. Hamuru yağlı kağıda koyarak yuvarlak şekil verebilirsiniz. Yanlarına ve ortasına parmaklarınızla kare veya baklava şekli verebilirsiniz. Tepsiye yerleştirilen hamur tekrar mayalanmak için 30 dakika bekletilmelidir. Üzerine yumurta sarısı, sıvı yağ ve yoğurt karışımı sürerek susam ve çörek otu atıp 200°fırında üzeri kızarana kadar servis yapabilirsiniz.

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