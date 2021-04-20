1 Ethereum bugün kaç dolar? Kaç TL? 20 Nisan Ethereum kuru hareketleri…

20 Nisan gününe ait Ethereum fiyatları binlerce yatırımcı tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aratılan sorulardan biri “1 Ethereum kaç dolar oldu? 1 Ethereum kaç TL? Ethereum'da son durum ne?” sorguları oldu. İşte yatırımcıların sorularına cevap bulabileceği kripto para serbest piyasalardan son dakika gelişmeleri...

Son dönemlerde oldukça popüler yatırımlar arasında yerini alan kripto paraların en değerlileri araında yer alan Ethereum, yatırım yapacakların en çok araştırdığı konular arasında da yerini alıyor. Arama motorlarında 1 Ethereum (ETH) kaç dolar? 1 ETH (Ethereum) kaç lira? gibi sorgular yapılıyor.

İşte 20 Nisan Ethereum kuru hareketleri...

1 ETHEREUM NE KADAR? KAÇ DOLAR?

1 Ethereum 2,110,20 Dolar oldu. Son 24 saatte 6,29 % değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 243,700,950,815 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir)

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