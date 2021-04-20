20 Nisan 2021, Salı
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1 Bitcoin bugün kaç dolar? Kaç TL? 20 Nisan Bitcoin kuru hareketleri…
20 Nisan gününe ait bitcoin fiyatları binlerce yatırımcı tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aratılan sorulardan biri “1 bitcoin kaç dolar oldu? 1 bitcoin kaç TL? Bitcoin kurunda son durum ne?” sorguları oldu. İşte yatırımcıların sorularına cevap bulabileceği Bitcoin serbest piyasalardan son dakika gelişmeleri...
Son dönemlerde oldukça popüler yatırımlar arasında yerini alan Kripto paraların en değerlisi olan Bitcoin, yatırım yapacakların en çok araştırdığı konular arasında da yerini alıyor. Arama motorlarında 1 Bitcoin (BTC) kaç dolar? 1 BTC (Bitcoin) kaç lira? gibi sorgular yapılıyor.
İşte 20 Nisan Bitcoin kuru hareketleri...
1 BİTCOIN NE KADAR? KAÇ DOLAR?
1 Bitcoin 54,688.90 Dolar oldu. Son 24 saatte 4.14% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 1,022,256,722,518 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir)
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