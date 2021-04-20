20 Nisan gününe ait Ethereum fiyatları binlerce yatırımcı tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aratılan sorulardan biri "1 Ethereum kaç dolar oldu? 1 Ethereum kaç TL? Ethereum'da son durum ne?" sorguları oldu. İşte yatırımcıların sorularına cevap bulabileceği kripto para serbest piyasalardan son dakika gelişmeleri...