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Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışı yaptı! Adana yeni stadına kavuştu

Başkan Erdoğan açılışı yaptı! Adana yeni stadına kavuştu
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Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 Giriş Tarihi: 19.02.2021

yeni stadyumuna kavuştu. 'nın açılış töreni, Başkan , AK Parti Sözcüsü , Aile Sosyal Politikalar Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. ve Başkanı 'in katılımlarıyla gerçekleşti. Başkan Erdoğan stadın açılış konuşmasında " ve maçlarını artık burada oynayabilecekler" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Yeni Stadı'nın açılış töreni; Cumhurbaşkanı , AK Parti Sözcüsü , Aile Sosyal Politikalar Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 'nun katılımlarıyla gerçekleşti.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

" ve maçlarını artık burada oynayabilecekler. Yeni stadyumun da motivasyonuyla Adanaspor ve Adana Demir Spor'un başarılarını daha da geliştireceklerine inanıyorum. Ülkemizde uzun yıllar boyunca belli başlı dallar dışında spora gereken önem verilmedi. Spora ilgisi olan gençlerimiz aileleri ve resmi kurumlardan yeteri kadar destek görmedikleri için bir müddet sonra başka arayışlara girdiler.

ÜLKEMİZİN SPOR ALTYAPISINI BAŞTAN AŞAĞI YENİLEDİK

sporda beklenen, arzulanan başarıları uzun yıllar yakalayamadı. İlk gençlik yıllarında spora özellikle de futbola gönül vermiş birisi olarak yaşanan sıkıntıların hep farkındayım. 'a büyükşehir belediye başkanı seçilirken şehrin spor altyapısındaki eksiklikleri de gidermeye çalıştık. Bu anlayışı 2002'den itibaren 81 vilayetimizin tamamına yaydık. Ülkemizin spor altyapısını baştan aşağı yeniledik. Türkiye'nin her köşesine stadyum, yüzme havuzu, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor alanları, atletizm pistleri inşa ettik.

Atletimizm pistlerin sayısını 57'ya, spor salonlarımızın sayısını 904'e yükselttik. Sadece Adana'ya 18 spor tesisi kazandırdık. Futbolda çoğu ömrünü tamamlamış olan stadyumları özellikle yıkıp, yerlerine yüksek kapasiteli yeni tesisler inşa ettik. Ülke genelinde 32 stadyumu tamamladık, 10 stadyumun yapımı, 4 tanesinin ihale süreci devam ediyor."

Adana'da yeni stadyum açıldı! Başkan Erdoğan bu sözlerle açıkladı...

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