Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Şubat 2021 tarihinde yapılan 116 bin 452 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.945, hasta sayısı 660 olarak açıklanırken; 91 kişi hayatını kaybetti, 7.106 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 594 bin 128 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Şubat 2021 tarihinde yapılan 116 bin 452 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.945, hasta sayısı 660 olarak açıklanırken; 91 kişi hayatını kaybetti, 7.106 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 594 bin 128 olarak açıklandı.

İşte 15 Şubat 2021 Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu;

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