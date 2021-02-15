16 Şubat 2021, Salı

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 15 Şubat)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 Giriş Tarihi: 15.02.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Şubat 2021 tarihinde yapılan 116 bin 452 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.945, hasta sayısı 660 olarak açıklanırken; 91 kişi hayatını kaybetti, 7.106 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 594 bin 128 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Şubat 2021 tarihinde yapılan 116 bin 452 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.945, hasta sayısı 660 olarak açıklanırken; 91 kişi hayatını kaybetti, 7.106 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 594 bin 128 olarak açıklandı.

İşte 15 Şubat 2021 Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu;

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