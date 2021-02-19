Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışı yaptı! Adana yeni stadına kavuştu

Adana'da yeni stadyum açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilen törene, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir gibi bir çok önemli isim katıldı. İşte Adana'nın yeni stadı...

ABONE OL