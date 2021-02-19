19 Şubat 2021, Cuma
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışı yaptı! Adana yeni stadına kavuştu
Adana'da yeni stadyum açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilen törene, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir gibi bir çok önemli isim katıldı. İşte Adana'nın yeni stadı...
19.02.2021
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