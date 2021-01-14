15 Ocak 2021, Cuma

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Kamuoyu açıklaması!

Kamuoyu açıklaması!
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Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 Giriş Tarihi: 14.01.2021

her görüşe, vatanın her rengine ayrım gözetmeksizin sevgiyle, saygıyla sahip çıkmayı ilke edinmiştir. Gazetecilerin, yorumcuların fikirlerini saygı çerçevesinde özgürce ifade edebildikleri önemli yayın kuruluşudur.

Spor adamı 'ın 11/01/2021 tarihinde programında yaptığı değerlendirmeleri belirli çevreler montajlayarak kanalımızın marka değerine saldırdılar.

Bu kirli ve ayrıştırıcı kampanyayı yapanlar için yargı sürecini başlatıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

Saygılarımızla.

A Spor




Kamuoyu açıklaması!

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