14 Ocak 2021, Perşembe

A SPOR WEBTV

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Kamuoyu açıklaması!

14.01.2021
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A Spor her görüşe, vatanın her rengine ayrım gözetmeksizin sevgiyle, saygıyla sahip çıkmayı ilke edinmiştir. Gazetecilerin, yorumcuların fikirlerini saygı çerçevesinde özgürce ifade edebildikleri önemli yayın kuruluşudur.

Spor adamı Saffet Akbaş'ın 11/01/2021 tarihinde Skorbord programında yaptığı değerlendirmeleri belirli çevreler montajlayarak kanalımızın marka değerine saldırdılar.

Bu kirli ve ayrıştırıcı kampanyayı yapanlar için yargı sürecini başlatıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

Saygılarımızla.

A Spor

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