14 Ocak 2021, Perşembe
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Kamuoyu açıklaması!
14.01.2021
A Spor her görüşe, vatanın her rengine ayrım gözetmeksizin sevgiyle, saygıyla sahip çıkmayı ilke edinmiştir. Gazetecilerin, yorumcuların fikirlerini saygı çerçevesinde özgürce ifade edebildikleri önemli yayın kuruluşudur.
Spor adamı Saffet Akbaş'ın 11/01/2021 tarihinde Skorbord programında yaptığı değerlendirmeleri belirli çevreler montajlayarak kanalımızın marka değerine saldırdılar.
Bu kirli ve ayrıştırıcı kampanyayı yapanlar için yargı sürecini başlatıyoruz.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
Saygılarımızla.
A Spor
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