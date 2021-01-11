Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Ocak tarihinde yapılan 180 bin 303 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 10.220, hasta sayısı ise 1.003 olarak açıklanırken; 174 kişi hayatını kaybetti, 10.301 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 336 bin 476 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre Tabloya göre 11 Ocak tarihinde yapılan 180 bin 303 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 10.220, hasta sayısı ise 1.003 olarak açıklanırken; 174 kişi hayatını kaybetti, 10.301 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 26 milyon 376 bin 784, toplam vaka sayısı 2 milyon 336 bin 476, toplam vefat sayısı 22 bin 981, ağır hasta sayısı 2.783, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.5, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 208 bin 451 olarak yer aldı.

"AĞIR HASTA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ UMUT VERİCİ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

DİĞER

HABERLER HABERLERİ