26 Kasım 2020, Perşembe

HABERLER

Corona virüsü (Covid-19) aşısı ne kadar olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. 25 Kasım günü basın açıklaması yapan ve soruları yanıtlayan Fahrettin Koca, 28 bin yeni vaka olduğunu da duyurdu. Basın mensuplarından gelen "Aşı ücreti ne kadar olacak?" sorusuna da cevap veren Bakan Koca aşının fiyatını duyurdu. İşte detaylar...

Corona virüsü Covid-19 aşısı ne kadar olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 Giriş Tarihi: 26.11.2020

Covid-19 aşısının Türkiye'ye ne zaman geleceği ve nasıl uygulanacağı 25 Kasım Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında Sağlık Bakanı tarafından duyuruldu.

Corona virüsü Covid-19 aşısı ne kadar olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen Coron virüsü aşısından 50 milyon dozun satın alınması için anlaşıldığını açıkladı.

CORONA VİRÜSÜ AŞISI NE KADAR OLACAK?

Sağlık Bakanı , "Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere 20 milyon hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyonda sorun yok. 50 milyon doz için sözleşme imzalandı." dedi. Öte yandan fiyatı hakkında da konuşan Bakan Koca, "Bilim Kurulumuz aşının öncelikli kime yapıalcağı konusunda çalışıyor. Sağlık çalışanlarımızdan başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimler. Şoförler, berberler, kuaförler gibi hizmet sektörü de yer yer devrede oluyor olacak. Vatandaşımızdan hiçbir ücret almayacağız. Dünyada aşı fiyatları belli 10 dolar olan var 12 dolar olan var. Biz fiyatından öte güvenirliliğini önemsiyoruz. Riskli gruplara ücretsiz yapacağız. Vatandaşımız farklı bir aşıyı almak isterse onun önünü de üst limit koyarak eczanelerde satışına izin vererek açmış olacağız." şeklinde konuştu.

Corona virüsü Covid-19 aşısı ne kadar olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

CORONA VİRÜSÜ (COVID-19) VAKA SAYISINI DA DUYURDU

Türkiye'de son dakika gelişmelerini, ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. , 25 Kasım Çarşamba günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

Bakan Koca 25 Kasım Çarşamba günü 28 bin 351 yeni vakaya rastlandığını duyurdu. 168 vatandaşımızın da hayatını kaybettiği açıklandı.

.

Corona virüsü Covid-19 aşısı ne kadar olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

CORONA VİRÜSÜ AŞISINDA KİMLER ÖNCELİKLİ OLACAK?

Sağlık Bakanı , "Sağlık çalışanlarımızdan başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimler. Şoförler, berberler, kuaförler gibi hizmet sektörü de yer yer devrede oluyor olacak." ifadeleriyle aşıda önceliğin kimde olacağını duyurdu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
2020 KPSS Önlisans sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS Önlisans sonuçları açıklandı mı?
Corona virüsü Covid-19 belirtileri neler? Corona virüsü (Covid-19) belirtileri neler?
İşte döviz piyasasında son durum! İşte döviz piyasasında son durum!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör