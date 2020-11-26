Corona virüsü (Covid-19) aşısı ne kadar olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. 25 Kasım günü basın açıklaması yapan ve soruları yanıtlayan Fahrettin Koca, 28 bin yeni vaka olduğunu da duyurdu. Basın mensuplarından gelen "Aşı ücreti ne kadar olacak?" sorusuna da cevap veren Bakan Koca aşının fiyatını duyurdu. İşte detaylar...
Covid-19 aşısının Türkiye'ye ne zaman geleceği ve nasıl uygulanacağı 25 Kasım Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu.
Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen Coron virüsü aşısından 50 milyon dozun satın alınması için anlaşıldığını açıkladı.
CORONA VİRÜSÜ AŞISI NE KADAR OLACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere 20 milyon hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyonda sorun yok. 50 milyon doz için sözleşme imzalandı." dedi. Öte yandan aşı fiyatı hakkında da konuşan Bakan Koca, "Bilim Kurulumuz aşının öncelikli kime yapıalcağı konusunda çalışıyor. Sağlık çalışanlarımızdan başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimler. Şoförler, berberler, kuaförler gibi hizmet sektörü de yer yer devrede oluyor olacak. Vatandaşımızdan hiçbir ücret almayacağız. Dünyada aşı fiyatları belli 10 dolar olan var 12 dolar olan var. Biz fiyatından öte güvenirliliğini önemsiyoruz. Riskli gruplara ücretsiz yapacağız. Vatandaşımız farklı bir aşıyı almak isterse onun önünü de üst limit koyarak eczanelerde satışına izin vererek açmış olacağız." şeklinde konuştu.
CORONA VİRÜSÜ (COVID-19) VAKA SAYISINI DA DUYURDU
Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 25 Kasım Çarşamba günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.
Bakan Koca 25 Kasım Çarşamba günü 28 bin 351 yeni vakaya rastlandığını duyurdu. 168 vatandaşımızın da hayatını kaybettiği açıklandı.
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CORONA VİRÜSÜ AŞISINDA KİMLER ÖNCELİKLİ OLACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımızdan başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimler. Şoförler, berberler, kuaförler gibi hizmet sektörü de yer yer devrede oluyor olacak." ifadeleriyle aşıda önceliğin kimde olacağını duyurdu.
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