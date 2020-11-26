Corona virüsü (Covid-19) aşısı ne kadar olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen Coron virüsü aşısından 50 milyon dozun satın alınması için anlaşıldığını açıkladı.

CORONA VİRÜSÜ AŞISI NE KADAR OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere 20 milyon hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyonda sorun yok. 50 milyon doz için sözleşme imzalandı." dedi. Öte yandan aşı fiyatı hakkında da konuşan Bakan Koca, "Bilim Kurulumuz aşının öncelikli kime yapıalcağı konusunda çalışıyor. Sağlık çalışanlarımızdan başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimler. Şoförler, berberler, kuaförler gibi hizmet sektörü de yer yer devrede oluyor olacak. Vatandaşımızdan hiçbir ücret almayacağız. Dünyada aşı fiyatları belli 10 dolar olan var 12 dolar olan var. Biz fiyatından öte güvenirliliğini önemsiyoruz. Riskli gruplara ücretsiz yapacağız. Vatandaşımız farklı bir aşıyı almak isterse onun önünü de üst limit koyarak eczanelerde satışına izin vererek açmış olacağız." şeklinde konuştu.