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Son dakika KPSS haberleri: 2020 KPSS Önlisans sonuçları açıklandı mı? Saat kaçta açıklanacak?

2020 KPSS Önlisans sonuçları açıklandı mı?
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Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 Giriş Tarihi: 26.11.2020

Kamuda memur olmak isteyen binlerce adayın merakla beklediği 2020 önlisans sonuçları 2020 (Bugün) açıklanacak. KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak ve KPSS sonucu sorgulama ekranına nasıl erişilir? İşte tüm detaylar... | Sonuç

Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında 2020 KPSS Önlisans sınav sonuçları da yer alıyor. Peki, 2020 KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

'nin açıklamasına göre KPSS ön lisans sonuçları 'da erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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