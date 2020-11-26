26 Kasım 2020, Perşembe
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Son dakika KPSS haberleri: 2020 KPSS Önlisans sonuçları açıklandı mı? Saat kaçta açıklanacak?
Kamuda memur olmak isteyen binlerce adayın merakla beklediği 2020 KPSS önlisans sonuçları 26 Kasım 2020 (Bugün) açıklanacak. KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak ve KPSS sonucu sorgulama ekranına nasıl erişilir? İşte tüm detaylar... | ÖSYM Sonuç
KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında 2020 KPSS Önlisans sınav sonuçları da yer alıyor. Peki, 2020 KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
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