Corona virüsü (Covid-19) belirtileri neler? Nezle, alerji ve grip ile arasındaki farklar neler?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve büyük bir hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsü, özellikle Avrupa'da etkisini oldukça sert gösterdi. Ülkemizde de vakaların artmasıyla birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki, tüm bu tehlikeli salgının belirtileri neler? Nezle, alerji ve grip ile arasındaki farklar neler?
Corona virüsü çok hızlı yayılan bir salgın haline döndü. Kişisel temizliğin önemi bu süreçte oldukça arttı. Corona virüsün (Covid-19) 4 temel belirtisi bulunuyor. Bu belirtiler nezle, alerji ve grip ile çok karıştırılabiliyor.
ŞİDDETLİ BURUN AKINTISI CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?
Şiddetli burun akıntısı corona virüsü belirtisi değildir. Şiddetli burun akıntısı genel olarak nezle esnasında görülmektedir. Bazı alerjik reaksiyonlarda da ortaya çıkmaktadır.
HAPŞIRIK CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?
Hapşırık, corona virüsü belirtisi değildir. Hapşırık, genel olarak nezle ve alerji sırasında ortaya çıkar.
HIRILTI CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?
Hırıltı, corona virüsü belirtisi değildir. Hırıltı, genel olarak nezle ve alerji sırasında ortaya çıkar.
GÖZLERDE KIZARIKLIK CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?
Gözlerde kızarıklık corona virüsü belirtisi değildir. Gözlerde kızarıklık, genel olarak nezle ve alerji sırasında ortaya çıkar.
KAŞINTI CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?
Kaşıntı, corona virüsü belirtisi değildir. Kaşıntı, genel olarak nezle ve alerji sırasında ortaya çıkar.
BAŞ VE BOĞAZ AĞRISI CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİMİ?
Baş ve boğaz ağrısı sizi şüphelendirmesin! Baş ve boğaz ağrısı corona virüsü belirtisi değildir. Nezle ve Grip sırasında ortaya çıkar.
NEFES DARLIĞI CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?
Nefes darlığı corona virüsü belirtisidir. Böyle bir durum yaşamanız durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.
ANi ATEŞ CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?
Ani ateş corona virüsü belirtisidir. Grip esnasında da görülür. Grip ve Corona virüsün ortak belirtisidir. Lütfen böyle bir durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.
KURU ÖKSÜRÜK CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?
Kuru öksürük corona virüsü belirtisidir. Grip ve alerji esnasında da görülür. Grip, alerji ve Corona virüsün ortak belirtisidir. Lütfen böyle bir durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.
HALSİZLİK CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?
Halsizlik corona virüsü belirtisidir. Grip esnasında da görülür. Grip ve Corona virüsün ortak belirtisidir. Lütfen böyle bir durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.
CORONA VİRÜSÜ DANIŞMA HATTI
Corona virüsü belirtilerine sahip olduğunu düşünen kişiler Alo 184'ü arayarak corona virüsü hakkında bilgi alabilirler. Corona virüsü salgınından korunmak için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalısınız.
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