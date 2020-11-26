Corona virüsü (Covid-19) belirtileri neler? Nezle, alerji ve grip ile arasındaki farklar neler?

KURU ÖKSÜRÜK CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?

Kuru öksürük corona virüsü belirtisidir. Grip ve alerji esnasında da görülür. Grip, alerji ve Corona virüsün ortak belirtisidir. Lütfen böyle bir durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

HALSİZLİK CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?

Halsizlik corona virüsü belirtisidir. Grip esnasında da görülür. Grip ve Corona virüsün ortak belirtisidir. Lütfen böyle bir durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.