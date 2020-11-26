26 Kasım 2020, Perşembe

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Corona virüsü (Covid-19) belirtileri neler? Nezle, alerji ve grip ile arasındaki farklar neler?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve büyük bir hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsü, özellikle Avrupa'da etkisini oldukça sert gösterdi. Ülkemizde de vakaların artmasıyla birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki, tüm bu tehlikeli salgının belirtileri neler? Nezle, alerji ve grip ile arasındaki farklar neler?

Corona virüsü Covid-19 belirtileri neler? Nezle, alerji ve grip ile arasındaki farklar neler?
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Giriş Tarihi: 26.11.2020

çok hızlı yayılan bir haline döndü. Kişisel temizliğin önemi bu süreçte oldukça arttı. Corona virüsün (Covid-19) 4 temel belirtisi bulunuyor. Bu belirtiler , ve ile çok karıştırılabiliyor.

Corona virüsü Covid-19 belirtileri neler? Nezle, alerji ve grip ile arasındaki farklar neler?

CORONA VİRÜSÜ (COVİD-19) BELİRTİLERİ

Corona virüsünün 4 temel belirtisi bulunuyor. Bu belirtiler , ve ile çok karıştırılıyor. Corona virüsünün en temel belirtisi ani ateş yükselmesi, kuru öksürük, halsizlik ve nefes darlığıdır.

Corona virüsü Covid-19 belirtileri neler? Nezle, alerji ve grip ile arasındaki farklar neler?

ŞİDDETLİ BURUN AKINTISI CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?

Şiddetli burun akıntısı belirtisi değildir. Şiddetli burun akıntısı genel olarak esnasında görülmektedir. Bazı alerjik reaksiyonlarda da ortaya çıkmaktadır.

HAPŞIRIK CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?

Hapşırık, corona virüsü belirtisi değildir. Hapşırık, genel olarak nezle ve sırasında ortaya çıkar.

HIRILTI CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?

Hırıltı, corona virüsü belirtisi değildir. Hırıltı, genel olarak nezle ve alerji sırasında ortaya çıkar.

GÖZLERDE KIZARIKLIK CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?

Gözlerde kızarıklık corona virüsü belirtisi değildir. Gözlerde kızarıklık, genel olarak nezle ve alerji sırasında ortaya çıkar.

Corona virüsü Covid-19 belirtileri neler? Nezle, alerji ve grip ile arasındaki farklar neler?

KAŞINTI CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?

Kaşıntı, belirtisi değildir. Kaşıntı, genel olarak ve sırasında ortaya çıkar.

BAŞ VE BOĞAZ AĞRISI CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİMİ?

Baş ve boğaz ağrısı sizi şüphelendirmesin! Baş ve boğaz ağrısı corona virüsü belirtisi değildir. Nezle ve sırasında ortaya çıkar.

NEFES DARLIĞI CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?

Nefes darlığı corona virüsü belirtisidir. Böyle bir durum yaşamanız durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.

ANi ATEŞ CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?

Ani ateş corona virüsü belirtisidir. Grip esnasında da görülür. Grip ve Corona virüsün ortak belirtisidir. Lütfen böyle bir durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

Corona virüsü Covid-19 belirtileri neler? Nezle, alerji ve grip ile arasındaki farklar neler?

KURU ÖKSÜRÜK CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?

Kuru öksürük belirtisidir. ve esnasında da görülür. Grip, alerji ve Corona virüsün ortak belirtisidir. Lütfen böyle bir durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

HALSİZLİK CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?

Halsizlik corona virüsü belirtisidir. Grip esnasında da görülür. Grip ve Corona virüsün ortak belirtisidir. Lütfen böyle bir durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

Corona virüsü Covid-19 belirtileri neler? Nezle, alerji ve grip ile arasındaki farklar neler?

CORONA VİRÜSÜ DANIŞMA HATTI

belirtilerine sahip olduğunu düşünen kişiler Alo 184'ü arayarak corona virüsü hakkında bilgi alabilirler. Corona virüsü salgınından korunmak için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalısınız.

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