20 Kasım 2020, Cuma

HABERLER

Cyberpunk 2077 fragmanı yayınlandı! Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak? Cyberpunk 2077 çıkış tarihi ertelendi mi? İşte detaylar...

Cyberpunk 2077 fragmanı yayınlandı!
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.11.2020

CD Project RED'in uzun zamandır beklenen oyunu 2077 hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Cyberpunk 2077'nin Türkçe altyazılı fragmanı yayınlandı. Oyunun merak konusu oldu. Peki, Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak? Cyberpunk 2077 çıkış tarihi ertelendi mi? Cyberpunk 2077 Gameplay fragmanı izle...

Uzun zamandır tanıtımlarıyla oyunseverlerin hayallerini süsleyen ve çıkışı dört gözle beklenen 2077 hakkında yeni bir açıklama geldi. Oyunun Türkçe altyazılı fragmanı yayınlandı. Öte yandan yıl boyunca CD Project RED tarafından iki kez ertelenen Cyberpunk 2077, Gold statüsüne ulaşmasına rağmen üçüncü kez ertelenmişti.

CYBERPUNK 2077 FRAGMANI

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Faturalardan nasıl tasarruf edilir? Faturalardan nasıl tasarruf edilir?
Corona virüsü aşısı ne kadar? Corona virüsü aşısı ne kadar?
Miran sevdiklerini koruyabilecek mi? Hercai dizisi ne zaman? Saat kaçta? Hercai 48. bölüm fragmanı izle... Miran sevdiklerini koruyabilecek mi? Hercai dizisi ne zaman? Saat kaçta? Hercai 48. bölüm fragmanı izle...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör