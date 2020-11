Uzun zamandır tanıtımlarıyla oyunseverlerin hayallerini süsleyen ve çıkışı dört gözle beklenen Cyberpunk 2077 hakkında yeni bir açıklama geldi. Oyunun Türkçe altyazılı fragmanı yayınlandı. Öte yandan yıl boyunca CD Project RED tarafından iki kez ertelenen Cyberpunk 2077, Gold statüsüne ulaşmasına rağmen üçüncü kez ertelenmişti.

In this world, consumed by neverending conflict, sometimes only an outsider will get the job done.



And that's you.#Cyberpunk2077 #GameplayTrailer pic.twitter.com/UAA0E1O7js