CD Project RED'in uzun zamandır beklenen oyunu Cyberpunk 2077 hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Cyberpunk 2077'nin Türkçe altyazılı fragmanı yayınlandı. Oyunun çıkış tarihi merak konusu oldu. Peki, Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak? Cyberpunk 2077 çıkış tarihi ertelendi mi? Cyberpunk 2077 Gameplay fragmanı izle...

Uzun zamandır tanıtımlarıyla oyunseverlerin hayallerini süsleyen ve çıkışı dört gözle beklenen Cyberpunk 2077 hakkında yeni bir açıklama geldi. Oyunun Türkçe altyazılı fragmanı yayınlandı. Öte yandan yıl boyunca CD Project RED tarafından iki kez ertelenen Cyberpunk 2077, Gold statüsüne ulaşmasına rağmen üçüncü kez ertelenmişti.

CYBERPUNK 2077 FRAGMANI

In this world, consumed by neverending conflict, sometimes only an outsider will get the job done.



And that's you.#Cyberpunk2077 #GameplayTrailer pic.twitter.com/UAA0E1O7js — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 19, 2020

DİĞER