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Jin Shin Jyutsu yöntemi nedir? 5 dakikalık egzersiz ile stresten kurtulmak mümkün mü?

Jin Shin Jyutsu yöntemi nedir?
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Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 Giriş Tarihi: 09.11.2020

Endişe, Korku, , gibi faktörler birçok probleme de zemin hazırlamaktadır. Bu durumlardan kurtulmak için Japonların bir yöntemi var. Bu yöntemin adı . Peki, Jin Shin Jyutsu yöntemi nedir? Nasıl yapılır? 5 dakikalık egzersiz ile stresten kurtulmak mümkün mü?

Japonlara göre diye adlandırılan teknik 5 dakikalık egzersiz sayesinde stresten kurtarıyor. Peki, her yerde uygulanabilecek Jin Shin Jyutsu yöntemi nedir? İşte detaylar...

JIN SHIN JYUTSU NERELERE ETKİ EDER?

Başparmak: Anksiyete, depresyon, endişe gibi duygularla savaşmanıza yardımcı olur. Etki ettiği organlar dalak karın bölgesidir.

İşaret parmağı: Korku ve hayal kırıklığına karşı savaşmanızda yardımcı olur. Etki ettiği organlar böbrek ve mesane bölgesidir.

Orta parmak: öfke, kızgınlık, kırgınlık gibi duygularla savaşmanıza yardımcı olur. Etki ettiği organlar karaciğer ve safra kesesidir.

Yüzük parmağı: Bu parmak depresyon ve hüzün gibi duıygularla savaşmanıza ve karar vermenize yardımcı olur. Etki ettiği organlar akciğer ve kalın bağırsaktır.

Serçe parmağı: Kaygı, sinirlilik öz saygı ve endişe gibi duyguların yok olmasına yardımcı oluyor. Etki ettiği organlar kalp ve ince bağırsaktır.

JIN SHIN JYUTSU NASIL UYGULANIR?

Parmaklarınızı teker teker diğer eliniz ile kavrayın.

Her parmağınızı çok hafif bir şekilde çekerek 2 - 3 dakika tutun.

Bu işlem sırasında derin nefes alıp verin.

Eğer elinizde nabız hissediyorsanız yaptığınız işlem doğru demektir.

İşlemin yapıldığı elinizin avuç içine hafif baskı yapın ve 1 dakika bekleyin.

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