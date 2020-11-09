Jin Shin Jyutsu yöntemi nedir? 5 dakikalık egzersiz ile stresten kurtulmak mümkün mü?
Endişe, Korku, üzüntü, stres gibi faktörler birçok probleme de zemin hazırlamaktadır. Bu durumlardan kurtulmak için Japonların bir yöntemi var. Bu yöntemin adı Jin Shin Jyutsu. Peki, Jin Shin Jyutsu yöntemi nedir? Nasıl yapılır? 5 dakikalık egzersiz ile stresten kurtulmak mümkün mü?
Japonlara göre Jin Shin Jyutsu diye adlandırılan teknik 5 dakikalık egzersiz sayesinde stresten kurtarıyor. Peki, her yerde uygulanabilecek Jin Shin Jyutsu yöntemi nedir? İşte detaylar...
JIN SHIN JYUTSU NERELERE ETKİ EDER?
Başparmak: Anksiyete, depresyon, endişe gibi duygularla savaşmanıza yardımcı olur. Etki ettiği organlar dalak karın bölgesidir.
İşaret parmağı: Korku ve hayal kırıklığına karşı savaşmanızda yardımcı olur. Etki ettiği organlar böbrek ve mesane bölgesidir.
Orta parmak: öfke, kızgınlık, kırgınlık gibi duygularla savaşmanıza yardımcı olur. Etki ettiği organlar karaciğer ve safra kesesidir.
Yüzük parmağı: Bu parmak depresyon ve hüzün gibi duıygularla savaşmanıza ve karar vermenize yardımcı olur. Etki ettiği organlar akciğer ve kalın bağırsaktır.
Serçe parmağı: Kaygı, sinirlilik öz saygı ve endişe gibi duyguların yok olmasına yardımcı oluyor. Etki ettiği organlar kalp ve ince bağırsaktır.
JIN SHIN JYUTSU NASIL UYGULANIR?
Parmaklarınızı teker teker diğer eliniz ile kavrayın.
Her parmağınızı çok hafif bir şekilde çekerek 2 - 3 dakika tutun.
Bu işlem sırasında derin nefes alıp verin.
Eğer elinizde nabız hissediyorsanız yaptığınız işlem doğru demektir.
İşlemin yapıldığı elinizin avuç içine hafif baskı yapın ve 1 dakika bekleyin.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama