Motivasyon sözleri! Hayatta daha başarılı olmayı sağlayacak motivasyon sözleri...
Hayat ile mücadele başladığı andan itibaren kişileri ayakta tutmanın en önemli yolu motivasyondur. Kendinize güveninizi tekrar sağlayacak olan motivasyon sözlerini sizler için derledik...
Günümüzde stres insanlar üzerinde büyük bir yük haline geldi. Stresten kurtulmak için ilk olarak özgüvenimizin yüksek olması gerekmektedir. Motivasyonumuzun yükselmesi, zorluklarla daha rahat mücadele edebilmemizi sağlar. İşte motivasyon sözleri...
"Sadece çok ileri gitme riskini alanlar ne kadar ileri gidebildiklerini görür". – T.S. Elliot
"Gerçekten değer verdiğiniz bir şey için çalışıyorsanız itici bir güce ihtiyacınız yoktur. Her halükarda, vizyonunuz sizi çalışmaya itecektir." – Steve Jobs
"Fırtınalar ağaçların daha derine kök salmasını sağlar." – Dolly Pardon
"Dürüstlüğün ve istikrarın en doğru göstergelerinden biri taviz vermeyi kesinkes reddetmektir." – Chinua Achebe
"Kaybolmak yolu öğrenmektir." – Afrika atasözü
"Yüksek bir tepeye tırmandığında daha tırmanacak çok tepe olduğunu göreceksin." –Nelson Mandela
Keder arkaya bakar, endişe etrafa... İnanç ise yukarı bakar." –Ralph Waldo Emerson
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama