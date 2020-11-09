09 Kasım 2020, Pazartesi

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Motivasyon sözleri! Hayatta daha başarılı olmayı sağlayacak motivasyon sözleri...

Hayatta daha başarılı olmayı sağlayacak motivasyon sözleri...
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Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 Giriş Tarihi: 09.11.2020

Hayat ile mücadele başladığı andan itibaren kişileri ayakta tutmanın en önemli yolu motivasyondur. Kendinize güveninizi tekrar sağlayacak olan sözlerini sizler için derledik...

Günümüzde stres insanlar üzerinde büyük bir yük haline geldi. Stresten kurtulmak için ilk olarak özgüvenimizin yüksek olması gerekmektedir. Motivasyonumuzun yükselmesi, zorluklarla daha rahat mücadele edebilmemizi sağlar. İşte sözleri...

"Sadece çok ileri gitme riskini alanlar ne kadar ileri gidebildiklerini görür". – T.S. Elliot

"Gerçekten değer verdiğiniz bir şey için çalışıyorsanız itici bir güce ihtiyacınız yoktur. Her halükarda, vizyonunuz sizi çalışmaya itecektir." – Steve Jobs

"Fırtınalar ağaçların daha derine kök salmasını sağlar." – Dolly Pardon

"Dürüstlüğün ve istikrarın en doğru göstergelerinden biri taviz vermeyi kesinkes reddetmektir." – Chinua Achebe

"Kaybolmak yolu öğrenmektir." – Afrika atasözü

"Yüksek bir tepeye tırmandığında daha tırmanacak çok tepe olduğunu göreceksin." –Nelson Mandela

Keder arkaya bakar, endişe etrafa... İnanç ise yukarı bakar." –Ralph Waldo Emerson

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