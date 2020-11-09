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Gökhan Alkan kimdir? Gökhan Alkan kaç yaşında? Gökhan Alkan nereli? Gökhan Alkan ile ilgili tüm bilgiler

Gökhan Alkan kimdir? Gökhan Alkan kaç yaşında? Gökhan Alkan nereli?
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Giriş Tarihi: 09.11.2020

Ünlü dizi oyuncusu Gökhan Alkan, arama motorlarında sıkça aratılan isimlerden biri oldu. Peki, Gökhan Alkan kimdir? Gökhan Alkan ? Gökhan Alkan nereli? Oyuncu Gökhan Alkan ile ilgili tüm merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

GÖKHAN ALKAN KİMDİR?

08 Aralık 1987 yılında 'da dünyaya gelen Gökhan Alkan, soyu göçmen bir aileden gelmektedir. Üniversite eğitimini Otomotiv Teknolojilerinde tamamlayan genç oyuncu ardından Dış Ticaret-Pazarlama ön lisans bölümüne devam etmiş ve mezun olmuştur.

Oyunculuğa olan merakı lise yıllarına dayanmaktadır. Lise ve üniversite yıllarında amatör tiyatro gruplarında yer alan Gökhan Alkan üniversite sonrasında kariyer çizgisini tamamen oyunculuk üzerine çizmiştir.

MSM Actor Studio bünyesinde oyunculuk eğitimi alan Alkan daha sonra da 2 sezon oyunculuk yapmıştır. Bu eğitim ve deneyimler sonrası arkadaşlarıyla birlikte kendi tiyatrolarını kurmuşlardır.

Oyunculuğun yanında farklı uğraşları da olan yetenekli oyuncu ayrıca müzikle de ilgilenmektedir. Farklı mekânlarda canlı müzik performansı sergileyen Gökhan Alkan ilerde profesyonel anlamda şan ve solfej eğitimi alarak albüm yapma fikrine de sahiptir. Bunların yanında şiir, güfte ve seslendirme çalışmaları da vardır. Fiziğine ve sağlığına önem veren genç oyuncu profesyonel olarak spor yapmaktadır.

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