03 Kasım 2020, Salı

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İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları! Hangi maç, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları!
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Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 Giriş Tarihi: 03.11.2020

Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C, D gruplarında 3 Kasım Salı günü 8 karşılaşma oynanacak. Dikkat çeken maçlar arasında Salzburg - , - Inter ve Atalanta - müsabakaları da yer alıyor. Maçların yayın saatini ve kanalı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A, B, C, D gruplarında toplam maç oynanacak. İşe o maçlar...

Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - Grup A
20:55 Lok. Moscow - Atl. Madrid (beIN Sports 1)
23:00 Salzburg - (beIN Sports 3)

Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - Grup B (beIN Sports 2)
20:55 - M'gladbach (beIN Sports 2)
23:00 - Inter (beIN Sports 1)

Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - Grup C
23:00 - (beIN Sports 4)
23:00 Porto - Marsilya (beIN Sports max 1)

Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - Grup D
23:00 Midtjylland - Ajax (beIN Sports max 2)
23:00 Atalanta - (beIN Sports 2)

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