Son dakika: Bursa'da 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkma yasağı geldi!
Bursa’da sokağa çıkma yasağı kararı ilde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, pandemi nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara yasak geldi. 65 yaş ve üstü kişiler günün yalnızca belirli saatlerinde sokağa çıkabilecek.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.
65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIN 10.00 - 16.00 SAATLERİ DIŞINDA SOKAĞA ÇIKMALARI YASAKLANDI
Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranlarının düzenli takip edildiği bildirilen açıklamada, "İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, karantinada olan kişilerin takip süresi içinde ateş veya solunum belirtilerinin gelişmesi durumunda cerrahi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş ve ikametgahlarına dönüşte özel araçlarını kullanabilmelerine karar verildiği aktarıldı.
KARARA UYMAYANLAR HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILACAK
AA'nın haberine göre alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği belirtilen açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem yapılacağı ifade edildi.
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