AFAD gönüllüsü olmanın şartları neler? Nasıl AFAD gönüllüsü olunur? AFAD gönüllülük başvurusu...

İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki deprem birçok binada hasar ve yıkıma sebep oldu. Göçük altında kalan vatandaşlara AFAD ve diğer kurtarma ekipleri destek oldu. Depremin ardından AFAD'a gönüllü olmak isteyenler arama motorlarında konu hakkında araştırma yapıyor. Google'da "AFAD gönüllüsü nasıl olunur? Gönüllülük şartları nelerdir?" gibi soruları araştırıyor. Peki, AFAD gönüllüsü kimdir ve AFAD gönüllüsü nasıl olunur? İşte AFAD gönüllüsü başvuru ekranı...

İzmir'de yaşanan depremin ardından AFAD hakkında birçok detay araştırılıyor. AFAD'a katılmak isteyen kişiler gönüllülük başvurusunu araştırıyor. İşte AFAD gönüllülüğü hakkında merak edilenler...

AFAD GÖNÜLLÜSÜ KİMDİR?

Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

Bu programın amacı, Afet ve acil durumlar için AFAD'a destek olacak; yaşatmak için yaşamak prensibi ile yoğrulmuş bilgi, beceri ve istekliliğe sahip gönüllüler kazanmak ve yetiştirmektir.

AFAD Gönüllü Eğitim Programı; çevrimiçi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerinden oluşmaktadır. Üç modülden oluşan eğitim programıyla (Temel AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı, Destek AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı ve Uzman AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı) seviye seviye AFAD Gönüllülerinin eğitilerek afet farkındalığının artırılması ve afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin artırılmasını hedeflenmektedir.

AFAD Gönüllülük Sisteminde, eğitimlere ek olarak, gönüllülerin katılabileceği huzurevi ziyareti, kan bağışı, okullarda kütüphane kurma ve fidan dikme gibi sosyal faaliyetler / görevler de olacaktır. Eğitimler, tatbikatlar, sosyal aktiviteler ve görevlere katılan AFAD gönüllülerine AFAD İl Müdürlüklerindeki Gönüllü İl Koordinatörleri olarak görevlendirilmiş personeller tarafından ve gönüllülük portalı üzerinden puan verilecektir.

AFAD GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

AFAD Gönüllüsü olmaya istekli 18 yaş ve üzeri olan herkes gönüllü olabilir.

AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.

AFAD Gönüllülük eğitimlerine/ görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.

AFAD'A NASIL BAŞVURU YAPILIR?

AFAD Gönüllülük Sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınmakta olup başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla portala (https://gonullu.afad.gov.tr) yönlendirileceklerdir. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir.

DİĞER