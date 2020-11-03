Son dakika: İzmir depreminin 91. saatinde bir mucize yaşandı! Ayda bebek enkazdan sağ kurtarıldı
İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremden 91 saat sonra 4 yaşındaki Ayda, enkazın altından canlı olarak çıkarıldı. Ayda'nın yaşamını kurtaran ise hayat üçgeni oldu.
İzmir'de cuma günü meydana gelen depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından bir kız çocuğu çıkarıldı.
Arama kurtarma çalışmaları süren bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Çalışmalar sırasında bir çocuğa ulaşan ekipler, çalışmaları o bölgeye yoğunlaştırdı. Çocuğa ulaşılması üzerine enkaz altına serum, termal battaniye ve sedye ulaştırıldı.
Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi.
Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayda Gezgin olduğu öğrenildi.
HAYATA BÖYLE TUTUNDU
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise "Ve Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı." paylaşımını yaptı.
AYDA'YI KURTARAN GÖREVLİ KONUŞTU!
Levent Onur (Görevli): Enkaz altında onu gördüm, ellerini oynattı. Bütün yorgunluğumuz o anda bitti. Ben de babayım. 6 yaşında evladım var. 1 Kasım'da doğum günüydü. Elif ve Ayda bana doğum günü sürprizi yaptı.
"BEN AYDA, İYİYİM"
Göçük altından gelen sesin 4 yaşındaki Ayda'ya ait olduğu anlaşıldı ve yoğun kurtarma çalışmaları başlatıldı.
91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayda Gezgin'e ilk olarak oksijen tüpü ile müdahale edildi. İlk başta çığlık sesi duyarak bölgeye yoğunlaştıklarını belirten arama kurtarma ekipleri, Ayla'nın ilk sözlerinin " Ben Ayda, iyiyim." olduğunu ifade ettiler.
HASTANE ACİL SERVİS GİRİŞİNDE ALKIŞLARLA KARŞILANDI
Enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansa alınan Ayda Gezgin, polis eskortu eşliğinde ambulansla getirildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servis girişinde alkışlarla karşılandı.
İzmir'de deprem sonrası enkazdan çıkarılan 107. kişi olan Ayda Gezgin'in gözlerinin açık olduğu ve çevresine baktığı gözlendi.
Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
GALATASARAY'DAN AYDA PAYLAŞIMI
🧿 O güzel başını uzat göklere, gül güneşlere gül Ayda... pic.twitter.com/DZf3BFiq5j— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 3, 2020
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN'DAN AYDA MESAJI!
91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın!— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 3, 2020
Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağolun, varolun! pic.twitter.com/zCvhCAGwZy
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama