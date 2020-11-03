İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremden 91 saat sonra 4 yaşındaki Ayda, enkazın altından canlı olarak çıkarıldı. Ayda'nın yaşamını kurtaran ise hayat üçgeni oldu.

İzmir'de cuma günü meydana gelen depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından bir kız çocuğu çıkarıldı.

Arama kurtarma çalışmaları süren bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar sırasında bir çocuğa ulaşan ekipler, çalışmaları o bölgeye yoğunlaştırdı. Çocuğa ulaşılması üzerine enkaz altına serum, termal battaniye ve sedye ulaştırıldı.

Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi.

Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayda Gezgin olduğu öğrenildi.

HAYATA BÖYLE TUTUNDU

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise "Ve Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı." paylaşımını yaptı.

AYDA'YI KURTARAN GÖREVLİ KONUŞTU!

Levent Onur (Görevli): Enkaz altında onu gördüm, ellerini oynattı. Bütün yorgunluğumuz o anda bitti. Ben de babayım. 6 yaşında evladım var. 1 Kasım'da doğum günüydü. Elif ve Ayda bana doğum günü sürprizi yaptı.

"BEN AYDA, İYİYİM"

Göçük altından gelen sesin 4 yaşındaki Ayda'ya ait olduğu anlaşıldı ve yoğun kurtarma çalışmaları başlatıldı.

91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayda Gezgin'e ilk olarak oksijen tüpü ile müdahale edildi. İlk başta çığlık sesi duyarak bölgeye yoğunlaştıklarını belirten arama kurtarma ekipleri, Ayla'nın ilk sözlerinin " Ben Ayda, iyiyim." olduğunu ifade ettiler.

HASTANE ACİL SERVİS GİRİŞİNDE ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansa alınan Ayda Gezgin, polis eskortu eşliğinde ambulansla getirildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servis girişinde alkışlarla karşılandı.

İzmir'de deprem sonrası enkazdan çıkarılan 107. kişi olan Ayda Gezgin'in gözlerinin açık olduğu ve çevresine baktığı gözlendi.

Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GALATASARAY'DAN AYDA PAYLAŞIMI

🧿 O güzel başını uzat göklere, gül güneşlere gül Ayda... pic.twitter.com/DZf3BFiq5j — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 3, 2020

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN'DAN AYDA MESAJI!

91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın!

Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağolun, varolun! pic.twitter.com/zCvhCAGwZy — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 3, 2020

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