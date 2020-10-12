Milli yıldız Enes Ünal kimdir? Yaşı kaç? Hangi takımda oynuyor? Eşi kim?
A Milli Takımımızın genç yıldızı Enes Ünal UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Rusya maçı sonrası gündeme oturdu. Enes Ünal'ın kim olduğu, oynadığı takım, yaşı ve evliliği hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Enes Ünal kimdir? Yaşı kaç? Hangi takımda oynuyor? Eşi kim?
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Rusya Türkiye karşılaşmasında 90+1'de oyuna dahil olan genç yıldız Enes Ünal ile ilgili futbolseverler arama motorlarında detaylı bilgileri araştırıyor. Peki, Enes Ünal kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte merak edilenler…
ENES ÜNAL KİMDİR?
Enes Ünal, 10 Mayıs 1997 tarihinde Bursa Osmangazi'de dünyaya geldi. Babası Mesut Ünal da Enes Ünal gibi futbolcudur ve Bursaspor'un eski kaptanlarındandır. Enes Ünal 1.85 metre boyundadır ve santrafor pozisyonunda görev almaktadır. Enes Ünal, futbola Bursaspor alt yapısında başlamıştır. Profesyonelliğe geçişinden önce 250'nin üzerinde gol kaydetmiştir. Enes, bu arada Avrupa'nın ünlü kulüplerinin dikkatini çekmiştir. Bursaspor ile profesyonel olmuştur. A takım ile ilk resmi müsabakasına UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Vojvodina ile oynanan karşılaşmada çıkan Enes, Bursaspor tarihinin en genç forma giyen oyuncusu ünvanını elde etmiştir. Manchester City, genç futbolcuyu kadrosuna kattıktan sonra Genk takımına kiralamıştır. Ardından NAC Brada ve Twente takımlarına kiralanan Enes 14 milyon euro karşılığında Villarreal'e transfer oldu. Villarreal, genç yıldızı Levante'ye kiralamıştır. Son olarak Real Valladolid takımında kiralık oynayan Enes Ünal, 9 milyon euro karşılığında Getafe'ye transfer olmuştur. Enes Ünal 2019 yılında kendisi gibi futbolcu olan eşi Lisa Smellers ile dünya evine girmiştir.
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