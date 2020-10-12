Dönerse senindir filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
ATV'de sinema keyfi! Başrollerinde Murat Boz ve İrem Sak'ın oynadığı Dönerse Senindir filmi televizyonda yerini alacak. Film öncesi sinemaseverler Dönerse senindir filminin oyuncuları ve konusunu araştırıyor. Peki, Dönerse senindir filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
ATV'de sinema keyfi başlıyor. Başrollerinde Murat Boz ile İrem Sak gibi yıldız isimlerin yer aldığı romantik komedi türündeki filmin oyuncu kadrosu ve konusu merak konusu oldu.
DÖNERSE SENİNDİR FİLMİNİN KONUSU NE?
Mehmet uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Selin'e deliler gibi aşık olan genç bir adamdır. Selin ise şarkıcı olma hayalleri kuran, hazırladığı demolarını yapım şirketlerine göndererek geri dönüş bekleyen genç bir kadındır. Selin'in dileği gerçek olur ve bir yapım şirketi Selin'le anlaşma yapar. Ancak Selin ve Mehmet, Mehmet'in bu süreçte ona verdiği tüm desteğe rağmen ayrılırlar. Mehmet ayrılığı kabul etmeyi reddeder ve arkadaşı Defne'nin de yardımıyla Selin'i geri kazanmaya karar verir. Selin'in yeni bir sevgilisi olması ise işleri iyice çıkmaza sürükler. Mehmet'in Selin'i geri kazanabilmek adına birbirinden komik ve zorlu yollarda yürümesi gerekecektir.
DÖNERSE SENİNDİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Murat Boz, İrem Sak, Yasemin Allen, Uraz Kaygılaroğlu filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.
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