12 Ekim 2020, Pazartesi

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO ne zaman? Saat kaçta?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO ne zaman? Saat kaçta?
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Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 Giriş Tarihi: 12.10.2020

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan sürüyor. Reyting rekorları kıran sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkında birçok sorgu yapılıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı yayınlandı mı? EDHO ne zaman? Saat kaçta?

(Hızır Çakırbeyli), ( Ceylan), ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Altan ( Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi usta isimlerin rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkında birçok sorgu yapılıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı yayınlandı mı? EDHO ne zaman? Saat kaçta?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanını ATV internet sitesi ve Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü 13 Ekim Salı günü saat 20:00'da ATV'de yayınlanacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 167. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alpaslan'ın Celal Sincanlı'yı öldürmesiyle masada ortam gerilir. Kızı Bahar ise intikam ateşiyle Hızır Reis'in peşine düşer. Kendisine kurulan hain planın farkında olmadan ölüme yürüyen Hızır Çakırbeyli'nin yardımına yine başına olmadık işler açan yeğeni Alpaslan koşar.

Alpaslan'ın masada oylama yapılmadan başıboş yaptığı eylemler dünürleri Façalı ailesiyle de aralarını açar. Haşmet Façalı, masada 40 senelik arkadaşı Celal Sincanlı'nın infazını gerçekleştiren Alpaslan'ın yine masa kuralları gereği ceza almasını ister. Bu süreçte aile reisliğini ilan eden İlyas Çakırbeyli ise abisine yapılan saldırının intikamını almak ister. Bu uğurda Ömür'ün çocukluk arkadaşı Bahar Sincanlı'nın infazını abisi Yavuz'a yaptırmak için süre verir.

Sincanlı ailesinin yanı sıra Korkmazlar'la uğraşan Çakırbeyliler, iki cephede çetin bir savaş verir. Yaman Korkmaz'ın Şahin ağanın yanına giderek alenen masayı tehdit etmesi ve kendisinin dışında hiç kimsenin gayrimeşru iş yapmasına müsaade etmemesi yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşler.

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