Galatasaraylı Mauro Icardi Wanda Nara ile Maldivler'e gitti

Galatasaray Başakşehir maçında sergilediği futbolla tam not alan Icardi, Dünya Kupası arasında Wanda Nara ile Maldivler'e gitti. Icardi ve Wanda Nara'nın barışmak için bu adımı attığı öğrenildi. (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.11.2022- 11:27