Galatasaraylı Mauro Icardi Wanda Nara ile Maldivler'e gitti
Galatasaray Başakşehir maçında sergilediği futbolla tam not alan Icardi, Dünya Kupası arasında Wanda Nara ile Maldivler'e gitti. Icardi ve Wanda Nara'nın barışmak için bu adımı attığı öğrenildi. (GS SPOR HABERLERİ)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 16.11.2022- 11:27
İspanyol basınında yer alan haberde, ayrılık aşamasına gelen ikilinin, yeniden bir araya geldikleri ve en sevdikleri yerlerden biri olan Maldivler'e gittikleri belirtildi.
Çiftin, sosyal ağlardan henüz birlikte fotoğraf yayınlamadığı ancak ayrı ayrı paylaşımlar yaptıkları ve bunun yeni bir balayı olduğu ifade edildi.
Icardi'nin, ayrılacaklarının gündeme geldiği dönemde ilk adımı atan isim olduğu belirtildi.
Arjantinli golcünün, Nara'yı İstanbul'a gelmesinin ardından içi gül yapraklarıyla dolu bir limuzunle aldığı kaydedildi. Bu olayın ardından ikilinin ilişkisinin normale döndüğü vurgulandı.