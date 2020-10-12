DGS sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler kayıt dönemi hakkında araştırmalar yapıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan tarihler arasında işlem yapabiliyor. Peki, AÖF DGS kayıt tarihleri ne zaman? AÖF DGS kayıt nasıl yapılır?

AÖF DGS kayıt tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı.

AÖF DGS KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi DGS kayıt tarihleri bu yıl 12-15 Ekim arasında yapılacak. Mazeretli son kayıt tarihi ise 16 Ekim günü saat 17:00'a kadar olarak belirlendi.

AÖF DGS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

-Başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

-Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.

-Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

-Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz.

-Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

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