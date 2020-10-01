Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Ekim tarihinde yapılan 113 bin 546 corona virüsü testinden 1.407'si pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti, 1.402 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Ekim tarihinde yapılan 113 bin 546 corona virüsü testinden 1.407'si pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti, 1.402 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 10 milyon 493 bin 807, toplam hasta sayısı 320 bin 70, toplam iyileşen hasta sayısı 281.151 toplam vefat sayısı 8 bin 262, hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.4, ağır hasta sayısı 1.507, yatak doluluk oranı yüzde 49.3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67.1, ventilatör doluluk oranı yüzde 32.3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99.1 olarak yer aldı. ve ise 278 bin 504 olarak yer aldı.

"TEDBİRLER ELİMİZDEKİ EN GÜÇLÜ SİLAH"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım." ifadelerini kullandı.

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