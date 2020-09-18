18 Eylül 2020, Cuma

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BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? BİM aktüel kataloğu 18 Eylül 2020

BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?
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Giriş Tarihi: 18.09.2020

ürünler kataloğu, birçok kişi tarafından arama motorlarında en çok aranılanlar arasında bulunuyor. Bu hafta cam set üstü ocak, kırtasiye ürünleri, şarjlı matkap gibi ürünler dikkat çekiyor. İndirimli ürünler raflardaki yerini alır almaz büyük ilgi gördü. İşte BİM 2020 aktüel ürünler kataloğu....

mağazalarında 2020 itibariyle satışa sunulan birçok ürün vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Hangi ürünlerin indirimli olduğu merak konusu oldu. Peki BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler yer alıyor?

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